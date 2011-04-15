Дайджест газеты "Коммерсант" от 17 февраля 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 17 февраля 2020 года.



В УСЛОВИЯХ СДЕЛКИ НЕ НАШЛИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ АРЕСТА

ФИГУРАНТА ДЕЛА О МОШЕННИЧЕСТВЕ ОТПУСТИЛИ ИЗ СИЗО



Как стало известно "Ъ", всего 20 дней провел в СИЗО бизнесмен Денис Маяков, обвиняемый в хищении торговых площадей в ТЦ "Метромолл" на Дмитровском шоссе. Арестовавший его Тверской райсуд Москвы сначала согласился с аргументами следствия о том, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может угрожать потерпевшим или сбежать за границу, но после разъяснений Мосгорсуда отменил свое же решение, признав, что это были лишь догадки полицейских. Адвокаты бюро "Закон", добившиеся освобождения клиента, обещают обжаловать и предъявленные ему обвинения.





УБИЙСТВО ШВЕЙНИКА ОСТАЛОСЬ НЕОПЛАЧЕННЫМ

АДВОКАТУ ОТКАЗАЛИ В ПОЛУЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ ОТ ОСУЖДЕННЫХ



Как стало известно "Ъ", Третий кассационный суд общей юрисдикции отказал адвокату Владимиру Крючкову во взыскании 862 млн руб. упущенной выгоды с владельца и бывшего гендиректора швейного объединения Санкт-Петербурга ЗАО "Маяк" Сергея Петрова и еще двух человек, осужденных к длительным срокам за организацию убийства председателя совета директоров предприятия Тахира Казаватова в 2000 году в Махачкале. Адвокат заключил договор цессии с братом убитого, но убедить суд в том, что ему полагается компенсация от осужденных, ему не удалось.





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"AK&M" от 17.02.2020