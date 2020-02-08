ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 15 февраля, в размере 68.7710 руб. против 69.1795 руб. на 14 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



14.02.20 - 69.1795 руб.

13.02.20 - 68.7843 руб.

12.02.20 - 69.7684 руб.

11.02.20 - 69.8226 руб.

08.02.20 - 69.6288 руб.

































































































































































































































































































































"AK&M" от 17.02.2020