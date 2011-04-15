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17/02/2020
11:32

Российская валюта укрепилась против доллара на открытии

К 10:30 МСК пара USDRUB снизилась на 0.37% до 63.31. Поддержку рублю продолжает оказывать восстановление нефти вопреки общему фундаментальному фону, куда больше располагающему к продаже рисковых активов. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.

На прошлой неделе китайские власти сообщили о росте смертности от вируса COVID-19, впервые появившегося в Ухане в конце 2019 года. На сегодняшний день общее число летальных исходов достигло 1775. Национальная комиссия по здравоохранению Китая также сообщила о 10 тыс. новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции в континентальной части страны.

Распространение инфекции уже стало причиной падения спроса на нефть со стороны Китая на 3 млн. баррелей в сутки. Кроме того, все ниже вероятность дополнительных мер ОПЕК+ по снижению добычи в целях компенсации падения спроса со стороны КНР.

Нефть марки Brent фактически обречена на снижение, как и пара USDRUB на движение выше 64.00. В пользу такого сценария сигнализирует и укрепление доллара, пользующегося поддержкой защитных свойств и сильной статистики. Опубликованные в пятницу данные по розничным продажам США сообщили о росте потребительской активности на 0.3%.



"AK&M" от 17.02.2020
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