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17/02/2020
11:50

ЛУКОЙЛ завершил оценку запасов на конец 2019 года

ПАО "ЛУКОЙЛ" завершило оценку и независимого аудита запасов по состоянию на 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Доказанные запасы углеводородов компании по классификации SEC составили 15.8 млрд барр. н.э., из которых 76% приходится на жидкие углеводороды. Коэффициент восполнения добычи жидких углеводородов приростом доказанных запасов без учета изменения макроэкономических параметров оценки составил в 2019 году 107%. Обеспеченность компании доказанными запасами углеводородов составляет 18 лет.

По результатам геологоразведочных работ и эксплуатационного бурения в 2019 году ЛУКОЙЛ прирастил 642 млн барр. н.э. доказанных запасов, что на 11% больше, чем в 2018 году. Наибольший прирост обеспечили активы в Западной Сибири, Тимано-Печоре и российском секторе Каспийского моря.

Оптимизация систем разработки и программ геолого-технических мероприятий на действующих месторождениях, а также перевод условных ресурсов в запасы привели к приросту доказанных запасов на 108 млн барр. н.э. Приобретение в 2019 году активов в России и за рубежом обеспечило прирост доказанных запасов на 70 млн барр. н.э.

Негативное влияние на динамику запасов оказало снижение на 11% цены на нефть и курса доллара США к рублю, используемых для целей оценки запасов.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 13.2% до 520.9 млрд руб. с 460.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 5.929 трлн руб., что на 1.1% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - 5.993 трлн руб. Показатель EBITDA вырос на 14.5% и составил 958 млрд руб. против 836.5 млрд руб.


"AK&M" от 17.02.2020
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