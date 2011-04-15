Нефтяные котировки в конце минувшей недели еще немного укрепились на фоне снижения угрозы эпидемии в Китае и ожиданий расширения сделки ОПЕК+. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



После однодневного скачка числа заболевших на прошлой неделе, вызванного изменением методики подсчета, темпы распространения коронавируса продолжают замедляться. Смертность остается на умеренном уровне, а темпы роста числа выздоровевших стабильно опережают темпы роста умерших. Количество пациентов на подозрении сокращается. Ранее стало известно, что значительная часть предприятий возобновили свою работу.



Перспектива сделки ОПЕК+ после марта остается неопределенной, однако участники рынка склоняются к версии, что текущие условия окажутся продлены до июня. Ранее по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ было предложено увеличить сокращение добычи в рамках сделки еще на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), однако Россия не поддержала данную инициативу и попросила больше времени для обсуждения.



На встрече Минэнерго РФ с главами нефтяных компаний страны большая часть участников не поддержали идею более глубокого сокращения, но согласились с целесообразностью продления действующих условий. Дата встречи министерского комитета ОПЕК+, на котором может быть озвучено итоговое решение, пока официально не объявлена.



В минувшую пятницу были опубликованы данные по буровой активности в США от Baker Hughes. Количество активных нефтяных буровых установок на прошлой неделе выросло и достигло 678 (+2). В годовом выражении сокращение составило 179 установок. Число активных газовых буровых установок снизилось до 110 (-1). В годовом выражении сокращение составило 84 установок.



Активный рост производства в США способствует существенному увеличению американского нефтяного экспорта. EIA в этом году ожидает, что США устойчиво зарекомендуют себя в качестве нетто-экспортера жидкого топлива и в ближайшие годы смогут выйти на первые позиции в мире по поставкам, обогнав Саудовскую Аравию и Россию.



Основной поток американского экспорта сфокусирован на азиатском регионе. Таможенные данные Южной Кореи в субботу показали, что поставки американской нефти в страну в январе выросли на 53.5% г/г. Пятый по величине импортер сырой нефти в мире импортировал 1.72 млн т американской нефти или 406.055 б/с. Рост поставок нефти из США в Южную Корею произошел на фоне ввода американских санкций в отношении нефтяного экспорта из Ирана, который ранее выступал корейским партнером. В настоящий момент Южная Корея полностью прекратила закупки иранской нефти.



На этой неделе внимание участников рынка может быть сосредоточено на макростатистике из Азии, которая позволит оценить масштабы влияния китайской эпидемии на экономику. Сегодня с утра Япония опубликовала данные по ВВП, который в январе показал снижение на 1.6% кв/кв и 6.3% г/г, оказавшись значительно хуже прогнозов.



С утра фьючерсы на Brent снижаются на 0.3% к уровням закрытия предыдущего торгового дня.







"AK&M" от 17.02.2020