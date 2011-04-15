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17/02/2020
12:29

Банк России одобрил пилотный блокчейн-проект Норникеля

В регулятивной "песочнице" Банка России успешно завершено пилотирование блокчейн-платформы для выпуска и оборота цифровых прав. Она позволяет оцифровывать (токенизировать) товары, услуги, ценные бумаги и другие активы. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Блокчейн-платформа разработана ПАО "ГМК "Норильский никель" и сможет начать свою деятельность после принятия и вступления в силу проекта федерального закона "О цифровых финансовых активах", который был доработан по результатам пилота.

Особенность площадки - возможность выпуска гибридных токенов, обеспеченных одновременно различными активами. Выпускать цифровые токены на площадке сможет любая организация. Все это позволяет расширить возможности бизнеса по привлечению финансирования, а также создает потребителям новые удобные инструменты для инвестиций.

"Это был один из самых масштабных проектов "песочницы". Мы детально изучили новую бизнес-модель и её соответствие потребностям рынка. Важная деталь сервиса - использование гибридных токенов, которые позволяют легко подстраиваться под запросы бизнеса и потребителей и предоставляют гибкие решения для привлечения инвестиций. По итогам пилотирования Банк России предложил включить в проект федерального закона "О цифровых финансовых активах" положения, необходимые для внедрения и развития таких решений на формирующемся рынке цифровых активов, которые были поддержаны государственными органами и бизнесом", - отметил директор Департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

Напомним, что регулятивная "песочница" Банка России позволяет протестировать инновационные технологии и сервисы на финансовом рынке и в случае их успешного пилотирования инициировать подготовку законодательных изменений, направленных на снятие барьеров для их внедрения.


"AK&M" от 17.02.2020
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