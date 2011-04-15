Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/02/2020
12:32

РФ и Беларусь договорились о формировании цен при поставке газа

Газпром подписал протокол о порядке формировании цен при поставке газа в Беларусь до 2021 года. Об этом говорится в сообщении российской компании по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко и министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем.

А.Миллер и В.Семашко подписали протокол между Газпромом и правительством Республики Беларусь, в соответствии с которым определён порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году.

Напомним, контракты между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики действуют до конца 2020 года.

31 декабря 2019 года подписан протокол между Газпромом и правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года.



"AK&M" от 17.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100