РФ и Беларусь договорились о формировании цен при поставке газа

Газпром подписал протокол о порядке формировании цен при поставке газа в Беларусь до 2021 года. Об этом говорится в сообщении российской компании по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко и министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем.



А.Миллер и В.Семашко подписали протокол между Газпромом и правительством Республики Беларусь, в соответствии с которым определён порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году.



Напомним, контракты между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики действуют до конца 2020 года.



31 декабря 2019 года подписан протокол между Газпромом и правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года.







"AK&M" от 17.02.2020