BELUGA GROUP проведёт buy back

Акционеры BELUGA GROUP на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о приобретении части собственных акций с целью уменьшения её уставного капитала. Об этом говорится в сообщении компании.



Дата окончания приёма бюллетеней для голосования - 17 марта 2020 года.



Акционерам будет предложено рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала BELUGA GROUP на 3.6 млн акций (19% текущего уставного капитала) путём приобретения данных акций, которые будут погашаться при покупке.



Совет директоров установил цену приобретения в размере 667 руб. за одну обыкновенную акцию BELUGA GROUP, что является средневзвешенной ценой за период с 5 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года на Московской Бирже.



Каждый акционер BELUGA GROUP будет вправе продать свои акции, а BELUGA GROUP будет обязана приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступят заявления об их приобретении, превысит вышеуказанное количество акций, акции будут приобретаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.



Председатель совета директоров Николай Белокопытов прокомментировал данное корпоративное событие следующим образом: "Основной целью приобретения BELUGA GROUP собственных акций является погашение более половины квази-казначейских акций находящихся на балансах ее дочерних компаний. В результате структура корпоративного акционерного капитала становится более прозрачной, а также повышается фундаментальная инвестиционная привлекательность BELUGA GROUP, так как обратный выкуп акций с соответствующим уменьшением уставного капитала является косвенным способом выплаты дивидендов акционерам. Кроме того, стоит отметить тот факт, что если уставный капитал будет уменьшен только за счёт квази-казначейского пакета акций, то какого-либо отвлечения денежных средств с баланса BELUGA GROUP не произойдёт, финансовое положение не изменится".



На данный момент квази-казначейский пакет состоит из 6.8 млн акций (35% от текущего уставного капитала). В случае если другие акционеры BELUGA GROUP не реализуют своё право, количество квази-казначейских акций уменьшится до 3.2 млн штук (20% от нового уставного капитала компании), а доля участия остальных акционеров BELUGA GROUP, после соответствующего уменьшения уставного капитала автоматически увеличится с коэффициентом 1.23.



BELUGA GROUP - крупнейшая алкогольная компания в России, лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий на этом рынке, а также один из главных импортёров крепкого алкоголя в стране.



Группе принадлежат шесть производственных площадок, одно винное хозяйство, собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "ВинЛаб".



Ключевые собственные бренды: суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Архангельская", "Белая Сова", "Медная Лошадка", "Мягков", вино Golubitskoe Estate, российское шампанское VOGUE, бренди "Золотой Резерв" и "Бастион", джин Green Baboon, шотландский виски Fox & Dogs, ирландский виски Troublemaker и бурбон Eagle's Rock. Кроме того, группа является эксклюзивным дистрибьютором William Grant & Sons и представляет в России шотландский виски Glenfiddich, Grant's, Monkey Shoulder, Clan McGregor, The Balvenie, джин Hendrick's, текилу Milagro и ирландский виски Tullamore D.E.W. Также компания дистрибутирует продукцию французского коньячного дома Camus, ром Barcelo, бренди Torres, кальвадос Berneroy, линию бальзамов Latvijas Balzams, а также армянские коньяки "Ной". Группа эксклюзивно представляет в России вина мировых производителей и брендов, среди которых Familia Torres, Masi, Tenuta Luce, Champagne Billecart-Salmon, Maison Louis Latour, Gerard Bertrand, Faustino, Cono Sur, Maison Calvet, Piccini, Ba refoot, Markus-Molitor, а также является эксклюзивным дистрибьютором австрийского производителя премиальных бокалов и стекла RIEDEL.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"