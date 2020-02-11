ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 18 февраля в размере 63.3085 руб. против 63.4536 руб. на 15 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



15.02.20 - 63.4536 руб.

14.02.20 - 63.6016 руб.

13.02.20 - 63.0470 руб.

12.02.20 - 63.9490 руб.

11.02.20 - 63.7708 руб.









































































































































































"AK&M" от 17.02.2020