ЦБ РФ установил официальный курс евро на 18 февраля в размере 68.6201 руб. против 68.7710 руб. на 15 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



15.02.20 - 68.7710 руб.

14.02.20 - 69.1795 руб.

13.02.20 - 68.7843 руб.

12.02.20 - 69.7684 руб.

11.02.20 - 69.8226 руб.



































































































































































































































































































































"AK&M" от 17.02.2020