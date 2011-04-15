Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 февраля

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Банк России установил на 18 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.5813
1 Азербайджанский манат 37.3171
100 Армянских драмов 13.2306
1 Белорусский рубль 28.8645
1 Болгарский лев 35.0856
1 Бразильский реал 14.7291
100 Венгерских форинтов 20.4839
1000 Вон Республики Корея 53.5175
10 Гонконгских долларов 81.5138
10 Датских крон 91.8593
1 Доллар США 63.3085
1 Евро 68.6201
100 Индийских рупий 88.7171
100 Казахстанских тенге 16.7940
1 Канадский доллар 47.8089
100 Киргизских сомов 90.5997
10 Китайских юаней 90.6947
10 Молдавских леев 35.9707
1 Новый туркменский манат 18.1140
10 Норвежских крон 68.5031
1 Польский злотый 16.1514
1 Румынский лей 14.3772
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.5750
1 Сингапурский доллар 45.5522
10 Таджикских сомони 65.2894
1 Турецкая лира 10.4755
10000 Узбекских сумов 66.4238
10 Украинских гривен 25.8795
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.5796
10 Чешских крон 27.6131
10 Шведских крон 65.1704
1 Швейцарский франк 64.4952
10 Южноафриканских рэндов 42.5500
100 Японских иен 57.6265
"AK&M" от 17.02.2020