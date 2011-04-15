Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 февраля

Банк России установил на 18 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.5813

1 Азербайджанский манат 37.3171

100 Армянских драмов 13.2306

1 Белорусский рубль 28.8645

1 Болгарский лев 35.0856

1 Бразильский реал 14.7291

100 Венгерских форинтов 20.4839

1000 Вон Республики Корея 53.5175

10 Гонконгских долларов 81.5138

10 Датских крон 91.8593

1 Доллар США 63.3085

1 Евро 68.6201

100 Индийских рупий 88.7171

100 Казахстанских тенге 16.7940

1 Канадский доллар 47.8089

100 Киргизских сомов 90.5997

10 Китайских юаней 90.6947

10 Молдавских леев 35.9707

1 Новый туркменский манат 18.1140

10 Норвежских крон 68.5031

1 Польский злотый 16.1514

1 Румынский лей 14.3772

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.5750

1 Сингапурский доллар 45.5522

10 Таджикских сомони 65.2894

1 Турецкая лира 10.4755

10000 Узбекских сумов 66.4238

10 Украинских гривен 25.8795

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.5796

10 Чешских крон 27.6131

10 Шведских крон 65.1704

1 Швейцарский франк 64.4952

10 Южноафриканских рэндов 42.5500

100 Японских иен 57.6265

"AK&M" от 17.02.2020