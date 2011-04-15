Банк России на 18 февраля понизил курс евро к рублю более чем на 15 копеек до 68.6201 руб., курс доллара США - почти на 15 копеек до 63.3085 руб.

Банк России на 18 февраля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 15 копеек до 68.6201 руб. с 68.7710 руб., курс доллара США - почти на 15 копеек до 63.3085 руб. с 63.4536 руб. 15 февраля.



Стоимость бивалютной корзины на 18 февраля уменьшилась почти на 15 копеек (-0.22%) до 65.6987 руб. с 65.8465 руб. 15 февраля.



"AK&M" от 17.02.2020