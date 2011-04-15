Ингосстрах в 2019 году предотвратил случаи мошенничества на сумму в 1.1 млрд руб.

В 2019 году Ингосстрах предотвратил 1648 попыток мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Деятельность Департамента анализа и защиты информации (ДАиЗИ) позволила компании сохранить денежные средства в объёме 2.3 млрд руб. Значительную часть этой суммы – 1.103 млн руб. (47.5%) составляют предотвращенные выплаты по убыткам, имеющим признаки страхового мошенничества; остальная сумма приходится на взыскание дебиторской задолженности, урегулирование регрессных претензий и прочее.



За этот период сотрудники ДАиЗИ Ингосстраха направили 292 обращения в органы внутренних дел, по результатам которых возбуждены 145 уголовных дел. Причина подачи заявлений о возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы – выявленный и установленный факт мошеннических действий в отношении компании. При этом более половины всех заявлений приходятся на моторное страхование.



За прошедший год предотвращены 253 случая крупных мошенничеств, когда заявленный размер страхового возмещения превышал 600 тыс. руб. В общей сложности в рамках противодействия мошенническим действиям с крупными суммами убытков предотвращены неправомерные выплаты в объёме 797.5 млн руб.



В 2019 году оставалось значительным количество спорных ситуаций, связанных с просроченными дебиторскими задолженностями и урегулированием регрессных претензий. Зафиксировано 684 подобных случая. Общая сумма взысканий достигла 380 млн руб.



Кроме этого, на протяжении 2019 года продолжались работы по организации розыска транспортных средств, заявленных в угон, по которым клиентам выплачено страховое возмещение. В результате обнаружено 179 ранее похищенных автомобилей.



"Мы всячески поддерживаем усилия правоохранительных органов, страхового сообщества и Центробанка по борьбе с мошенническими действиями. Чаще всего случаи мошенничества по-прежнему происходят в автостраховании, при этом мошеннические схемы постоянно видоизменяются, появляются новые, все более изощренные, которые наносят ущерб как страховым компаниям, так и гражданам, – комментирует заместитель генерального директора по защите активов компании "Ингосстрах" Александр Гуляев. – Департамент анализа и защиты информации Ингосстраха накопил большой опыт в противодействии мошенникам, обладает уникальными методиками и современными технологиями, мы готовы и дальше защищать интересы компании и добросовестных клиентов".



По словам А.Гуляева, крупная мошенническая схема была раскрыта в Санкт-Петербурге, где группа лиц, действовавших по предварительному сговору, пытались незаконно получить страховое возмещение путём инсценировки хищения строительной техники. Троим организаторам аферы приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет, 5 лет и 3 года.



В Москве в результате взаимодействия с сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан гражданин, изобличенный в сбыте поддельных страховых полисов. Приговором Коптевского районного суда ему назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы.



В Свердловской области осуждены участники преступной группы, профессионально занимавшиеся обманом страховых компаний. На скамье подсудимых оказалось 11 человек, всем вынесены обвинительные приговоры. Ленинский районный суд назначил 4 подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 10 лет в колонии. Двум подсудимым дали условные сроки, а ещё пятерым назначили от 300 до 400 часов обязательных работ.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 17.02.2020