Рынок ПИФ в 2019 году превысил 4 трлн руб., чистый приток средств стал максимальным за 5 лет

Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов (СЧА ПИФ) за 2019 год выросла на 32.4% до 4.48 трлн руб. Это самый большой чистый приток средств в ПИФ за последние 5 лет, сообщается в материалах ЦБ.



Рекордным за этот же период оказался и квартальный нетто-приток средств в фонды для неквалифицированных инвесторов - 62.7 млрд руб. за IV квартал, что вдвое превышает результат III квартала 2019 года.



Всего по итогам 2019 года в ПИФ для неквалифицированных инвесторов вложено 0.9 трлн руб. (рост на 10.5% в IV квартале относительно III квартала).



Розничные инвесторы наращивают вложения в открытые и биржевые фонды, паи которых можно купить и погасить в любой день. Портфели открытых и биржевых ПИФ выросли за квартал на 21.7% до 454.7 млрд руб. и 51.6% до 16.9 млрд руб. соответственно.



Рост СЧА розничных ПИФ происходит на фоне снижения ставок по депозитам. Одновременно в закрытых и интервальных ПИФ для неквалифицированных инвесторов наблюдается отток средств (до 422.6 и 6.6 млрд руб. соответственно).



Более половины (61%) вложений ПИФ для неквалифицированных инвесторов приходится на активы реального сектора экономики. Почти треть средств (31%, или 285.7 млрд руб.) таких фондов вложено в отрасль строительства, недвижимости, девелопмента и инфраструктуры, однако доля этих вложений снижалась в течение всего года (на 3.2 п. п. за квартал и на 6.7 п. п. за год).



За IV квартал сократилась доля вложений в финансовые компании (до 17.5%), но увеличилась в банки (до 12.5%) и нефтегазовые компании (до 11.1%).



Средства ПИФ для неквалифицированных инвесторов в основном вкладываются в корпоративные облигации (по итогам года доля составила 30.5%), акции и депозитарные расписки на акции (24.1%), а также в объекты недвижимости (23.1%).



Объём средств ПИФ для квалифицированных инвесторов в IV квартале вырос на 13.8% до 3.58 трлн руб., из которых 98.8% приходится на закрытые фонды. Средства таких ПИФ в основном представлены вложениями в финансовый сектор (55.8%, за квартал доля выросла на 3.5 п. п.). В портфелях таких фондов продолжается наращивание доли активов финансовых компаний (+3.2 п. п. за квартал до 46.3%) на фоне сокращения вложений в отрасль строительства, недвижимости, девелопмента и инфраструктуры (-3.7 п. п. до 25.6%).



Всего по итогам года на рынке зарегистрировано 1531 ПИФ, из которых 525 ПИФ предназначены для неквалифицированных инвесторов, 1006 - для квалифицированных. Годом ранее на рынке было 1440 фондов (554 и 886 соответственно). В IV квартале 2019 года на рынке зарегистрировано 74 новых фонда.



"AK&M" от 17.02.2020