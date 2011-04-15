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17/02/2020
14:05

В Госдуму внесён пакет законопроектов о покупке Правительством акций Сбербанка

В Госдуму внесён пакет законопроектов о покупке Правительством РФ акций Сбербанка. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Инициатива предусматривает выход Банка России из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет ЦБ в (50% плюс одна акция) будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.

Документ "направлен на устранение потенциальной проблемы конфликта интересов Банка России при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В пояснительной записке также отмечается, что часть дохода, полученного Банком России от продажи обыкновенных акций Сбербанка, в сумме, превышающей 700 млрд руб., перечисляется в федеральный бюджет. Это произойдёт до 1 июня текущего года. В 2021 и 2022 годах соответственно - 500 млрд руб., 650 млрд руб. и 400 млрд руб., оставшаяся часть — в 2023 году.

Второй законопроект пакета разработан в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли участия Банка России в капитале Сбербанка. Им, в частности, предлагается установить порядок перечисления в федеральный бюджет части доходов, полученных Банком России от продажи акций Сбербанка.

"AK&M" от 17.02.2020
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