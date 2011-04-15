Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/02/2020
14:19

Главгосэкспертиза выдала заключение по участкам ЦКАД

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по участкам пятого пускового комплекса ЦКАД. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) А-113, один из приоритетных государственных инфраструктурных проектов, пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы. Трасса позволит разгрузить автодороги в Московской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Смоленской областях, оптимизировать структуру грузораспределения и "перехватить" на дальних подъездах к Москве большегрузные транспортные средства, повысив безопасность дорожного движения и уровень комфорта водителей в пути. Общая длина магистрали составит 339 км.

Проектная документация, одобренная Главгосэкспертизой, включают работы на участках строительства, расположенных на территории Наро-Фоминского, Одинцовского и Истринского районов Московской области (пикет 259+99.1, пикет 399+00.0 и пикет 428+00.0 и пикет 523+63). Также планируется строительство обхода поселков Захаровское и Большие Вяземы с реконструкцией Ямской улицы. Для обеспечения уже существующих транспортных связей по ходу трассы, а также сооружения подъездов для обслуживания очистных сооружений будут построены необходимые пересечения и примыкания. На пересечении с дорогой А-107 ММК (пикет 382+74.71) построят транспортную развязку.

Помимо этого, проектные решения включают строительство ещё трёх развязок, устройство остановочных площадок и пешеходных переходов, установку светофоров, монтаж барьерных ограждений, наружного освещения, а также шумозащитных экранов.

Общая протяжённость участка ЦКАД-5, получившего положительное заключение Главгосэкспертизы России, составляет 35.08 км.

Финансирование работ планируется осуществлять за счёт средств федерального бюджета.



"AK&M" от 17.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100