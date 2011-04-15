Главгосэкспертиза выдала заключение по участкам ЦКАД

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по участкам пятого пускового комплекса ЦКАД. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) А-113, один из приоритетных государственных инфраструктурных проектов, пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы. Трасса позволит разгрузить автодороги в Московской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Смоленской областях, оптимизировать структуру грузораспределения и "перехватить" на дальних подъездах к Москве большегрузные транспортные средства, повысив безопасность дорожного движения и уровень комфорта водителей в пути. Общая длина магистрали составит 339 км.



Проектная документация, одобренная Главгосэкспертизой, включают работы на участках строительства, расположенных на территории Наро-Фоминского, Одинцовского и Истринского районов Московской области (пикет 259+99.1, пикет 399+00.0 и пикет 428+00.0 и пикет 523+63). Также планируется строительство обхода поселков Захаровское и Большие Вяземы с реконструкцией Ямской улицы. Для обеспечения уже существующих транспортных связей по ходу трассы, а также сооружения подъездов для обслуживания очистных сооружений будут построены необходимые пересечения и примыкания. На пересечении с дорогой А-107 ММК (пикет 382+74.71) построят транспортную развязку.



Помимо этого, проектные решения включают строительство ещё трёх развязок, устройство остановочных площадок и пешеходных переходов, установку светофоров, монтаж барьерных ограждений, наружного освещения, а также шумозащитных экранов.



Общая протяжённость участка ЦКАД-5, получившего положительное заключение Главгосэкспертизы России, составляет 35.08 км.



Финансирование работ планируется осуществлять за счёт средств федерального бюджета.







"AK&M" от 17.02.2020