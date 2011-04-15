ЦБ установил учётную цену золота на 18 февраля - 3216.56 руб./г против 3215.88 руб./г на 15 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 18 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3216.56 руб./грамм
Серебро: - 36.04 руб./грамм
Платина: - 1970.28 руб./грамм
Палладий: - 5029.51 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
11.02 12.02 13.02 14.02 15.02
Золото 3227.24 3223.20 3175.81 3220.62 3215.88
Серебро 36.43 36.57 35.89 35.91 35.99
Платина 1988.77 1984.05 1958.09 1973.27 1982.96
Палладий 4853.01 4788.44 4745.22 4907.61 4979.83