Суд обязал Минздрав разработать лицензионные требования к медицинской деятельности в соответствии с предписанием ФАС

Арбитражный суд Москвы отказал удовлетворить иск Минздрава России, которым он пытался оспорить определение ФАС России об установлении нового срока исполнения ранее выданного предписания. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Ранее комиссия антимонопольного ведомства признала Министерство здравоохранения РФ нарушившим закон "О защите конкуренции", так как им не были установлены требования ко всем видам работ и услуг, которые составляют медицинскую деятельность. Министерству было выдано предписание, согласно которому оно должно было разработать единые требования к соискателям лицензий и лицензиатам до 1 февраля 2018 года. Однако в установленный ФАС срок предписание исполнено не было, за что антимонопольный орган привлёк к административной ответственности должностное лицо Минздрава и повторно обязал министерство выполнить предписание в срок до 30 ноября 2019 года.



Минздрав решил, что предписание уже им исполнено ранее изданным приказом N 155н, поэтому установление нового срока исполнения предписания со стороны ФАС является незаконным. Однако антимонопольное ведомство установило, и суд подтвердил, что лицензионные требования министерством так и не были разработаны.



"В связи с уклонением должностных лиц Минздрава России от исполнения своих обязанностей 5 февраля 2020 года составлен протокол по факту нарушения антимонопольного законодательства и в настоящее время рассматривается вопрос наложения взыскания. Новый срок исполнения предписания будет установлен после привлечения виновных к административной ответственности", - отметил заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли Максим Дегтярёв.



"AK&M" от 17.02.2020