Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/02/2020
17:26

АСВ дополнительно направит 226.15 млн руб. на расчёты с кредиторами первой очереди Аксонбанка

Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит 226.15 млн руб. на расчёты с кредиторами первой очереди КБ "Аксонбанк" (Кострома), чьи требования включены в реестр требований кредиторов. Об этом говорится в сообщении АСВ.

За счёт этого в рамках расчётов, проводимых в период со 2 июля 2019 года по 24 июня 2020 года, процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди банка будет увеличен с 42.74% до 51.26% суммы установленных требований.

Увеличение процента достигнуто за счёт поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате реализации имущества банка, исковой работы по взысканию ссудной задолженности, а также добровольного погашения задолженности его должниками.

Определением Арбитражного суда Костромской области от 11 декабря 2019 года срок конкурсного производства в отношении банка продлен на 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 11 июня 2020 года.



"AK&M" от 17.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100