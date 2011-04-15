АСВ дополнительно направит 226.15 млн руб. на расчёты с кредиторами первой очереди Аксонбанка

Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит 226.15 млн руб. на расчёты с кредиторами первой очереди КБ "Аксонбанк" (Кострома), чьи требования включены в реестр требований кредиторов. Об этом говорится в сообщении АСВ.



За счёт этого в рамках расчётов, проводимых в период со 2 июля 2019 года по 24 июня 2020 года, процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди банка будет увеличен с 42.74% до 51.26% суммы установленных требований.



Увеличение процента достигнуто за счёт поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате реализации имущества банка, исковой работы по взысканию ссудной задолженности, а также добровольного погашения задолженности его должниками.



Определением Арбитражного суда Костромской области от 11 декабря 2019 года срок конкурсного производства в отношении банка продлен на 6 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 11 июня 2020 года.







"AK&M" от 17.02.2020