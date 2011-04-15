На расчёты с кредиторами первой очереди Международного банка Санкт-Петербурга будет направлено 5.7 млрд руб.

Расчёты с кредиторами первой очереди Международного банка Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург), чьи требования включены в реестр требований кредиторов, начнутся 19 февраля 2020 года. Об этом говорится в сообщении АСВ.



За счёт сформированной конкурсной массы на расчёты с кредиторами первой очереди будет направлено 5.677 млрд руб., что позволит удовлетворить требования указанных кредиторов в размере 32.35% суммы установленных требований.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного банка Санкт-Петербурга 31 октября 2018 года. Кредитная организация на 1 октября 2018 года занимала 116-е место в банковской системе РФ.



"AK&M" от 17.02.2020