Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/02/2020
18:33

На расчёты с кредиторами первой очереди Международного банка Санкт-Петербурга будет направлено 5.7 млрд руб.

Расчёты с кредиторами первой очереди Международного банка Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург), чьи требования включены в реестр требований кредиторов, начнутся 19 февраля 2020 года. Об этом говорится в сообщении АСВ.

За счёт сформированной конкурсной массы на расчёты с кредиторами первой очереди будет направлено 5.677 млрд руб., что позволит удовлетворить требования указанных кредиторов в размере 32.35% суммы установленных требований.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного банка Санкт-Петербурга 31 октября 2018 года. Кредитная организация на 1 октября 2018 года занимала 116-е место в банковской системе РФ.

"AK&M" от 17.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100