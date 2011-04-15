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17/02/2020
18:02

ФАС выявила нарушения на закупке Амурского судостроительного завода стоимостью 1.8 млрд руб.

ФАС выявила нарушения на закупке Амурского судостроительного завода (АСЗ) стоимостью 1.8 млрд руб. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

Комиссия ФАС рассмотрела жалобу компании "Теплосфера" на действия АСЗ при закупке работ по реконструкции цехов с НМЦК порядка 1.8 млрд руб.

Доводы заявителя не рассматривались в связи с истечением сроков обжалования положений документации, однако в ходе проведения внеплановой проверки был выявлен ряд нарушений норм закона "О контрактной системе".

В частности, заказчик неправомерно установил запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств в соответствии с постановлением Правительства N 9, а также излишние требования к составу заявки на участие в закупке. В то же время указанные нарушения не повлияли на результат определения подрядчика.

Также заказчик неправомерно установил виды и объёмы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства N 570. Действие этого постановления не распространяется на эту закупку.

Заказчику предписано устранить нарушение на стадии заключения договора.

"AK&M" от 17.02.2020
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