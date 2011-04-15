Объём промпроизводства в России в январе вырос на 1.1%

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Объём промпроизводства в России в январе 2020 года вырос на 1.1% в годовом исчислении, по сравнению с декабрём снизился на 17.3%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.
В 2019 году промпроизводство увеличилось на 2.4%, в декабре - на 2.1% в годовом исчислении.
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