Объём добычи нефти в РФ в январе уменьшился на 0.7% до 47.7 млн т

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Объём добычи нефти в РФ в январе 2020 года уменьшился на 0.7% до 47.7 млн т в годовом исчислении. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.
По сравнению с декабрём 2019 года добыча нефти сократилась на 0.1%.
"AK&M" от 17.02.2020