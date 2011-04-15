Объём добычи нефти в РФ в январе уменьшился на 0.7% до 47.7 млн т

Объём добычи нефти в РФ в январе 2020 года уменьшился на 0.7% до 47.7 млн т в годовом исчислении. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



По сравнению с декабрём 2019 года добыча нефти сократилась на 0.1%.





"AK&M" от 17.02.2020