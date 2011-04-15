Расходы россиян в январе снизились на 21.2%

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Россияне в январе 2020 года сократили свои повседневные расходы по сравнению с декабрём на 21.2%. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".
В аналогичном периоде 2019 года объём трат россиян был таким же. Реальные (очищенные от инфляции) расходы, как и номинальные, за месяц также сократились на 21.5%.
По сравнению со средним скользящим за последние 12 месяцев наблюдается сокращение повседневных расходов на 7.3%.
"AK&M" от 17.02.2020