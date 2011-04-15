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17/02/2020
18:09

"Ласточка" соединит Ростов, Анапу и Новороссийск с 1 апреля

ОАО "РЖД" расширяет географию курсирования скоростных электропоездов "Ласточка" на юге России. С 1 апреля 2020 года поезд свяжет Ростов-на-Дону с Анапой и Новороссийском, говорится в сообщении компании.

На участке Ростов-Разъезд 9 км электропоезд "Ласточка" будет следовать сдвоенным составом (10 вагонов), далее на станции Разъезд 9 км будет производиться разъединение составов. Один состав из 5 вагонов отправится до станции Новороссийск, второй - до станции Анапа. В обратном направлении из Новороссийска и Анапы электропоезда "Ласточка" будут отправляться одиночными составами, которые, объединившись на станции Разъезд 9 км, проследуют сдвоенным составом в Ростов-на-Дону.

Поезд "Ласточка" Ростов - Новороссийск/Анапа будет курсировать ежедневно. Остановки предусмотрены на станциях Батайск, Староминская-Тимашевская, Каневская, Тимашевская-1, Протока, Крымская, Тоннельная.

Продажа билетов на поезда "Ласточка" сообщением Ростов - Новороссийск/Анапа уже открыта во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". На поезда отправлением с 1 по 25 апреля билеты будут доступны по фиксированной стоимости.

Также действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. При оформлении билета по тарифу "Детский" (для детей до 10 лет) цена снижается на 70%, для пассажиров в возрасте до 21 и старше 60 лет - на 30%. При оформлении билетов по тарифу "туда-обратно" стоимость обратного билета снижается на 20%.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.

Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 17.02.2020
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