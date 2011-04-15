DANYCOM приобрёл платёжную систему в Чехии

Группа компаний (ГК) DANYCOM закрыла сделку по приобретению 100% чешской платёжной системы ООО Codium pay (CODIUM PAY S.R.O.). Об этом говорится в сообщении компании.



Во второй половине 2020 года компания начнёт предоставлять финансовые услуги под единым брендом DANYCOMO в государствах Европейского Союза, включая Чехию.



CODIUM PAY S.R.O. лицензировано в Чешском национальном банке, платёжная система вошла в состав ГК DANYCOM и на 100% принадлежит ООО "ДЭНИ КОЛЛ".



Руководство компанией в Чехии и государствах ЕС разделят между собой Ярослав Зеленка, до этого возглавлявший CODIUM PAY (Чехия, Прага), и член правления DANYCOM OU (Эстония, Таллин) Александр Пузыня. Оба топ-менеджера будут напрямую подчиняться штаб-квартире ГК DANYCOM в Краснодаре.



CODIUM PAY является универсальным платежным средством для юридических и физических лиц. Клиенты платёжной системы смогут совершать денежные переводы; выпускать виртуальные и физические пластиковые карты; пользоваться торговым и интернет-эквайрингом; вести счёта, в том числе в евро и долларах. Кроме того, будут доступны услуги по конвертации валют, переводам типа SEPA и SWIFT, агрегации платежей и документарное сопровождение расчётов с клиентами. Также картами системы можно будет оплачивать покупки и объединять счета платёжной системы с мобильными счетами виртуальных операторов ГК DANYCOM, которые постепенно начнут работу в ЕС.



DANYCOM.Mobile - виртуальный мобильный оператор, работающий на базе сетей Tele2 по модели Full MVNO. С декабря 2017 года оператор работал в тестовом режиме, коммерческий запуск состоялся 18 июня 2018 года. DANYCOM.Mobile обеспечивает покрытие во всех регионах России, вне зон покрытия Tele2 SIM-карта автоматически переключается на вышки партнёров.



DANYCOM.SMS - международный SMS-агрегатор с развитой технической инфраструктурой и аппаратно-программным комплексом (АПК), позволяющим маршрутизировать SMS-сообщения на устройства абонентов любых сотовых операторов. Сервис способен отправлять до 4 тыс. сообщений в секунду.



DANYCOM.Express - курьерская служба, которая работает на ИТ-платформе собственной разработки.



Чистая прибыль ООО "ДЭНИ КОЛЛ" (бренд DANYCOM) по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла в 10 раз до 27.6 млн руб. с 2.7 млн руб. годом ранее. Выручка составила 5.15 млрд руб., что на 0.47 млрд руб. больше аналогичного периода предыдущего года.



Объём консолидированной неаудированной выручки группы компаний (ГК) DANYCOM, согласно предварительным итогам 2019 года, увеличился на 23.5% до 37.3 млрд руб. с 30.2 млрд руб. в 2018 году.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"