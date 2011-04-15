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17/02/2020
18:38

На юге Москвы изменилась схема движения

На юге Москвы изменилась схема движения, говорится в сообщении ЦОДД.

Так, Проектируемые проезды N 6444 и N 6445 стали односторонними. Проехать по Проектируемому проезду N 6444 можно в направлении от Проектируемого проезда N 6443 к 1-му Нагатинскому проезду, а по Проектируемому проезду N 6445 - в противоположном.

Ширина Проектируемых проездов N 6444 составляет 8.9-9.2 м. Из-за припаркованных по обеим сторонам автомобилей возникали трудности встречного разъезда.

Изменение схемы движения позволит сделать проезд по данным улицам более безопасным, сохранив максимально возможное количество парковочных мест (70 парковочных места, 7 из которых предназначено для маломобильных граждан).

Негативный эффект для автомобилистов будет минимальным, так как перепробеги составят менее 300 м.



"AK&M" от 17.02.2020
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