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18/02/2020
10:37

Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 февраля 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 18 февраля 2020 года.

НИКОГДА ЕЩЕ ПАСТОР ПРИНС НЕ БЫЛ ТАК БЛИЗОК К ПАВЛУ ФУКСУ
ХОДАТАЙСТВО ОБ АРЕСТЕ ОБВИНЯЕМОГО В ХИЩЕНИЯХ ЗАСТРОЙЩИКА РАССМОТРЯТ В ТРЕТИЙ РАЗ


Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд отменил заочный арест предпринимателя Павла Фукса, обвиняемого в хищении средств дольщиков при строительстве ЖК Sky House в центре Москвы. Как оказалось, в сентябре прошлого года в международный розыск вместо него объявили американского пастора Осей-Джемфи Принса, приезжавшего в Россию читать проповеди. Как полиция могла перепутать фамилии, непонятно. Еще больший комизм этой ситуации придает тот факт, что пастор оказался афроамериканцем.


В СВЯЗИ С ОТКРЫВШЕЙСЯ ГОСИЗМЕНОЙ
ГЕНПРОКУРОРА КРАСНОВА ПРОСЯТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ДЕЛО ПРОГРАММИСТА ВРУБЛЕВСКОГО


Как стало известно "Ъ", основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский, которого США причисляют к главным киберпреступникам мира, требует отменить свой приговор 2013 года за взлом сайта "Аэрофлота" в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. В своем обращении к генпрокурору Игорю Краснову защита бизнесмена отмечает, что его дело было сфабриковано полковником ФСБ Сергеем Михайловым, который затем передал все оперативные материалы по нему ФБР, за что и был осужден на 22 года как госизменник.


В ДЕЛЕ "ЕНОТОВ" ВОЗНИК ОСОБЫЙ ПОРЯДОК
ЗАКОНЧЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКА ЧВК, ЗАКЛЮЧИВШЕГО СДЕЛКУ С ПРОКУРОРОМ


В Краснодаре завершены следственные действия в отношении Василия Минчика и Дениса Карабана, обвиняемых в причастности к преступному сообществу, созданному на основе общественной организации "Единые народные общинные товарищества" (известна как ЧВК "Е.Н.О.Т."). Василий Минчик, признав вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, Денис Карабан не признает себя виновным. В преступную организацию, по версии СКР, помимо общественников входили два сотрудника ФСБ.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 18.02.2020
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