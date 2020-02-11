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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 18 февраля, в размере 68.6201 руб. против 68.7710 руб. на 15 февраля.
Курс евро за последние 5 дней:
15.02.20 - 68.7710 руб.
14.02.20 - 69.1795 руб.
13.02.20 - 68.7843 руб.
12.02.20 - 69.7684 руб.
11.02.20 - 69.8226 руб.
"AK&M" от 18.02.2020