Повтор! Объём промпроизводства в России в январе вырос на 1.1%

Объём промпроизводства в России в январе 2020 года вырос на 1.1% в годовом исчислении, по сравнению с декабрём снизился на 17.3%. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



В 2019 году промпроизводство увеличилось на 2.4%, в декабре - на 2.1% в годовом исчислении.





"AK&M" от 18.02.2020