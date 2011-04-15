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18/02/2020
12:34

В аэропорту Волгограда объединят терминалы

В аэропорту Волгограда объединят терминалы внутренних и международных авиалиний. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

В рамках проектной документации, одобренной экспертами ведомства, с целью создания более комфортных условий для пассажиров, а также оптимизации технологических процессов планируется объединить построенные в 2016 и 2018 годах терминалы международных и внутренних авиалиний. При этом пропускная способность объединённого терминала останется неизменной - 2 млн пассажиров в год.

Для этого между терминалами, а также со стороны перрона на всю длину терминалов планируется пристроить новые дополнительные части здания. Со стороны аванперрона в пристраиваемой части будут оборудованы четыре телескопических трапа. Работы пройдут в три этапа.

На первом помимо строительства нового сектора будет сооружена дизельная электростанция и реконструирована привокзальная площадь, а пожарный резервуар переоборудуют в накопительную емкость дождевого стока. Кроме того, здесь увеличат вместимость долгосрочной парковки и парковки для гостиницы.

На втором этапе будут завершены основные строительно-монтажные работы, а также установлены декоративные ламели и декоративная подсветка фасадов всего здания. Третий этап реконструкции предусматривает завершающую реорганизацию зон терминалов под нужды объединённого аэровокзального комплекса.

Проект реконструкции разработан ООО "Спектрум-Холдинг". Финансировать работы планируется из собственных средств застройщика АО "Международный аэропорт Волгоград".

Гумрак - международный аэропорт федерального значения, созданный в 1952 году на базе бывшего одноименного военного аэродрома, действовавшего здесь с конца 20-х годов XX века. Сегодня Гумрак - один из крупнейших транспортных узлов Южного федерального округа. В ходе подготовки Волгограда к чемпионату мира по футболу 2018 года был разработан проект комплексной реконструкции и модернизации аэропорта. Уже после проведения мундиаля развитие аэропортового комплекса было продолжено.

"AK&M" от 18.02.2020
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