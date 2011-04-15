Международный аэропорт "Кольцово" пополнил парк досмотровой техники

Международный аэропорт "Кольцово" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") пополнил парк досмотровой техники 14 детекторами нового поколения Itemiser 4DX, предназначенными для распознавания следов взрывчатых веществ. Об этом говорится в сообщении предприятия.



Детекторы расположены на всех контрольно-пропускных пунктах и постах авиагавани Екатеринбурга, где осуществляется досмотр.



Новые устройства позволяют сделать анализ вещества контактным способом - специалист берёт пробу с любого предмета с помощью специального материала, после чего помещает её в прибор для проведения анализа. Время анализа - менее 10 секунд, что крайне важно при обеспечении безопасности на транспорте.



Детекторы рассчитаны на круглосуточную работу. Как правило, инспектор по досмотру отбирает для анализа порядка 400 проб вещества в сутки. Новые детекторы позволяют получить более точные данные за счёт прямого контакта с предметом.



Осенью 2019 года в распрояжение авиагавани поступили шесть интроскопов HI-SCAN™, предназначенных для досмотра багажа и ручной клади. В ближайшее время обновление парка техники аэропорта продолжится.



Международный аэропорт "Кольцово" (ИНН 6608000446) - один из ведущих аэропортов России, входит в холдинг "Аэропорты Регионов". Стратегическим инвестором реконструкции аэропорта является ГК "Ренова". "Кольцово" сотрудничает более чем с 50 российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые напрямую связывают Екатеринбург более чем со 100 городами Европы, Азии, Северной Африки.



АО "Аэропорты Регионов" (ранее - ОАО "Кольцово-Инвест", ИНН 6672150375) - ведущий аэропортовый холдинг России, стратегическим инвестором которого является ГК "Ренова". В настоящее время в холдинг входят ПАО "Аэропорт Кольцово" (Екатеринбург), ПАО "Международный аэропорт Курумоч" (Самара), ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" ("Стригино") и ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону". Кроме того, "Аэропорты Регионов" реализуют проекты строительства новых аэропортов - "Южный" (Ростов-на-Дону) и "Центральный" (Саратов).



"AK&M" от 18.02.2020