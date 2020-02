В Газпроме прошли кадровые перестановки. Об этом говорится в сообщении компании.



Так, заместителем председателя правления - главным бухгалтером ПАО "Газпром" вместо Елены Васильевой назначен Михаил Россеев, ранее занимавший должность заместителя главного бухгалтера.



Соответствующие решения о прекращении и наделении полномочиями в качестве члена правления Газпрома будут приняты советом директоров компании.



Генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Томск" вместо Анатолия Титова назначен Владислав Бородин, ранее занимавший должность заместителя начальника Департамента 645 ПАО "Газпром".



Генеральным директором ООО "Газпром добыча Оренбург" вместо Владимира Кияева назначен Олег Николаев, ранее занимавший должность главного инженера - первого заместителя генерального директора ООО "Газпром добыча Ямбург".



Елена Васильева, Анатолий Титов и Владимир Кияев освобождены от занимаемых должностей в связи с выходом на пенсию.



Начальником Департамента 512 вместо Павла Одерова назначен Дмитрий Хандога, ранее занимавший должность заместителя начальника этого департамента.



Павел Одеров назначен заместителем генерального директора по внешнеэкономической деятельности ПАО "Газпром нефть" и заместителем генерального директора ООО "Газпром экспорт".



Михаил Середа назначен первым заместителем генерального директора ООО "Газпром экспорт" и генеральным директором создаваемой 100% дочерней компании "Газпрома" - ООО "Газпром трейдинг".



Должность заместителя председателя правления - руководителя аппарата правления ликвидируется.



Руководителем аппарата правления назначен Вячеслав Коптелов, ранее занимавший должность заместителя начальника Управления в Департаменте 201.



Начальником Департамента 101 (ранее - Департамент 201) назначена Ирина Милютина, занимавшая должность заместителя начальника Управления в Департаменте 201.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



"AK&M" от 18.02.2020