Нафтогаз уточнил оценку убытков от потери активов в Крыму

НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний группы "Нафтогаз" (вместе - Нафтогаз) подали ответ на встречное заявление Российской Федерации относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге.



Как говорится в сообщении компании, Нафтогаз дополнительно обосновал своё заявление относительно размера компенсации убытков, нанесённых незаконной экспроприацией крымских активов Нафтогаза в 2014 году - размер убытков плюс проценты оценивается примерно в $8 млрд.



Как сообщалось, Трибунал признал, что Российская Федерация нарушила ряд положений Соглашения о защите инвестиций, экспроприировав активы группы "Нафтогаз" в Крыму.



Несмотря на появление в арбитраже в январе 2017 года, Российская Федерация в дальнейшем уклонялась от участия в арбитражном производстве в течение почти трёх лет. В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление относительно размера компенсации убытков, но не заявила какого-либо альтернативного расчёта убытков.



Российская Федерация не возражает, что незаконно экспроприировала активы Нафтогаза, но утверждает, что не должна ничего компенсировать Нафтогазу, отмечает украинская компания.



Напомним, в октябре 2016 года Нафтогаз инициировал арбитражное производство (дело PCA N 2017-16) против Российской Федерации на основании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации "О поощрении и взаимной защите инвестиций", более известного как украинско-российское соглашение о защите инвестиций. Нафтогаз просит арбитражный трибунал обязать Российскую Федерацию выплатить компенсацию за нарушение последней соглашения о защите инвестиций, в том числе, за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических активов Нафтогаза, которые стали одной из основных мишеней Российской Федерации в ходе незаконного вторжения и оккупации Крыма в 2014 году.



Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности состоялись в Палате мира в Гааге в мае 2018 года. В феврале 2019 года трибунал принял решение в пользу Нафтогаза. Трибунал признал свою юрисдикцию на рассмотрение дела и признал, что Российская Федерация в нарушение своих обязательств по соглашению о защите инвестиций незаконно экспроприировала активы Нафтогаза. Соответственно, текущая, вторая, стадия арбитражного производства касается только определения размера компенсации потерь Нафтогаза.



Устные слушания по вопросам размера компенсации состоятся в мае 2020 года в Гааге. Окончательное решение относительно суммы компенсации ожидается до середины 2021 года.



"AK&M" от 18.02.2020