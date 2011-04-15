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18/02/2020
12:19

UzAuto Motors начинает экспорт Chevrolet в Россию, Казахстан и Белоруссию

General Motors и её партнёр по альянсу компания UzAuto Motors достигли соглашения, по которому UzAuto Motors начинает продажу автомобилей на экспортных рынках в России, Казахстане и Белоруссии под брендом Chevrolet. Об этом говорится в сообщении сторон.

По условиям данного соглашения, Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt становятся первыми моделями доступными в России, Казахстане и Белоруссии с марта 2020 года.

UzAuto Motors будет управлять дистрибуцией производимых ими моделей Chevrolet в России, Казахстане и Белоруссии. Дилерская сеть будет создана на основе ряда текущих дилеров Дженерал Моторс Россия, части существующих дилеров Ravon и авторизованных сервисных центров Chevrolet, с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда Chevrolet.

Отмечается, что не произойдёт никаких изменений в работе с клиентами Дженерал Моторс Россия Cadillac & Chevrolet NAV в направлении обеспечения гарантийным обслуживанием, а также в предоставлении услуг сервиса и продажи запасных частей. Дилерская сеть Дженерал Моторс Россия продолжит предоставлять послепродажный сервис для клиентов Cadillac и Chevrolet NAV.

Существующие клиенты Chevrolet, которые приобрели автомобили у дилеров GM/Chevrolet в России до конца 2015 года, могут быть уверены, что авторизованные сервисные центры Дженерал Моторс Россия продолжат предоставлять сервисные услуги.

Также клиенты, приобретавшие автомобили Ravon, смогут продолжить получать сервисные услуги в авторизованных сервисных центрах UzAuto Motors.

Для клиентов, которые приобрели произведённые UzAuto Motors автомобили Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, сохранится гарантия, а также сервисные услуги и продажа запасных частей, которые будет обеспечивать компания UzAuto Motors через свою дилерскую сеть.

Продажи автомобилей под брендом Ravon в России, Казахстане и Белоруссии прекратятся к середине 2020 года.

GM и UzAuto Motors, партнёры по Альянсу в Узбекистане, производят автомобили и двигатели по лицензии от GM.

UzAuto Motors производит и реализует автомобили в Узбекистане и на экспортных рынках через дилерскую сеть. GM оказывает качественную консультационную и производственную поддержку деятельности UzAuto Motors в Узбекистане.

"AK&M" от 18.02.2020
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