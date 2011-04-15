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18/02/2020
12:20

Росавиация объявила конкурс на проектирование аэропорта Липецк

В рамках реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ) подведомственным предприятием Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" объявлен открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по проектной документации и инженерным изысканиям по объекту: "Реконструкция и развитие аэропорта Липецк". Об этом говорится в сообщении ведомства.

Источник финансирования - федеральный бюджет.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 февраля 2020 года. Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок - 6 марта.

В рамках модернизации аэродромного комплекса планируется выполнить работы: по реконструкции взлетно-посадочной полосы, перрона, мест стоянок, рулежных дорожек; устройству очистных сооружений и устройству водосточно-дренажной сети; строительству аварийно-спасательной станции; установки свето-сигнального оборудования и объектов электроснабжения; строительство периметрового ограждения; а также другие виды работ, предусмотренные проектом.

Завершение выполнения работ по проектной документации и инженерным изысканиям ожидается в декабре 2020 года.

Государственный заказчик работ на объекте - Росавиация; заказчик-застройщик - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)".

Международный аэропорт Липецк - аэропорт федерального значения. Реконструкция и строительство объектов аэродромной инфраструктуры позволит повысить уровень безопасности полетов, расширить географию пассажирских перевозок и улучить качество предоставляемых услуг.

"AK&M" от 18.02.2020
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