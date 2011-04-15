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18/02/2020
12:04

Станцию метро "Тушинская" интегрировали с МЦД

Станцию метро "Тушинская" интегрировали с МЦД, сообщила столичная мэрия.

Переход со станции "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии метро на одноименную станцию второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) стал удобнее для пассажиров, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"Мы продолжаем интегрировать станции Московских центральных диаметров в действующую транспортную систему Московской агломерации. Пересадка со станции метро "Тушинская" на одноименную станцию МЦД-2 крытая. Расстояние между ними составляет 125 метров - это около двух минут в пути", - говорится в сообщении.

Работы проводились совместными усилиями ГУП "Московский метрополитен" и ОАО "РЖД". Метрополитен отвечал за установку двух навесов с витражами "Огни города" над выходами из метро и ремонт кассовой зоны в наземной части северного вестибюля. Были заменены кровля и двери, оборудована лестница с подогревом ступеней.

Специалисты РЖД сделали навес между станциями, обеспечив переход по принципу "сухие ноги", а также установили энергосберегающие светильники.

Движение по первым двум Московским центральным диаметрам открыли в ноябре 2019 года. Поезда курсируют в тактовом режиме без технологических перерывов. Время ожидания поезда составляет шесть-семь минут в часы пик.

Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 58 станций, с 19 из них можно пересесть на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем число пересадочных станций будет увеличено до 27.

"AK&M" от 18.02.2020
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