В России отзывают 321 автомобиль Cadillac XT5. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 по 2019 год.

Причиной отзыва транспортных средств является кронштейн громкоговорителя системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА ГЛОНАСС, а также отдельные элементы крепления кронштейна и самого громкоговорителя, которые расположены в возможной зоне касания моделью колена и не соответствуют требованиям к минимальному радиусу скругления.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На всех транспортных средствах будет выполнена замена кронштейна и крепежа громкоговорителя системы вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 18.02.2020