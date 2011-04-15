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18/02/2020
14:13

McDonald's открыл заведение без посетителей

Макдоналдс объявил об открытии нового формата кухни, которая работает только для доставки.

Новая кухня начала свою работу в тестовом режиме в 2019 году и стала одной из первых в мире для компании "Макдоналдс", на данный момент она работает со службами доставки "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Все позиции меню готовятся под заказ для каждого клиента.

Для заказа доступны все сэндвичи, Чикен Макнаггетс, роллы, креветки, куриные крылышки, картофель фри и картофель по-деревенски, соусы, холодные напитки, молочные коктейли и некоторые десерты. Доставка осуществляется в течение 30 минут.

МакДоставка была запущена в России в 2017 году и в данный момент доступна в 73 городах РФ, в общей сложности из 585 предприятий.

Компания планирует и в дальнейшем расширять географию сервиса доставки, охватив ряд новых регионов. Следующей важной точкой на карте МакДоставки станет крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом, - Мурманск.

McDonald's Corporation - американская корпорация, до 2010 года крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Штаб-квартира компании расположена в Оук-Брук (пригород Чикаго, США). Более чем 36 тыс. ресторанов расположены более чем в 100 странах мира. Более 85% предприятий "Макдоналдс" в мире управляются независимыми бизнесменами по системе франчайзинга.

Первый российский ресторан компании (на тот момент самый большой в мире) открылся в Москве на Пушкинской площади (Большая Бронная, 29) в январе 1990 года. Более 90% продукции компания закупает у порядка 160 российских производителей.

"AK&M" от 18.02.2020
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