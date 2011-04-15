ФосАгро 21 февраля планирует отчитаться по МСФО за 2019 год

ФосАгро 21 февраля 2020 года планирует опубликовать консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 12 месяцев 2019 года. Об этом говорится в сообщении компании.



ПАО "ФосАгро" (ИНН 7736216869) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро котируются на LSE и на российской бирже.



В 2013 году ФосАгро провело вторичное размещение акций (SPO) на $466.662 млн. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами SPO выступили BofA MerrillLynch, Citigroup, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital.



Чистая прибыль ПАО "ФосАгро" по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла в 2 раза до 42.707 млрд руб. с 17.631 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 12.2% до 194.983 млрд руб. со 173.761 млрд руб., показатель EBITDA - на 14.3% до 64.396 млрд руб. с 56.352 млрд руб.



"AK&M" от 18.02.2020