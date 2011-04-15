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18/02/2020
12:46

АВТОВАЗ открыл новый испытательный трек

На АВТОВАЗе внедрена новая, более современная и эффективная методика контроля качества готовых автомобилей. Об этом говорится в сообщении компании.

Вместо уличного трека, который с 1973 года использовался для проверки каждого выпущенного автомобиля, открыта новая испытательная трасса, расположенная внутри главного корпуса. Это минимизирует влияние погодных условий на качество проверки автомобиля и улучшает условия труда водителей-испытателей.

Каждый автомобиль после сборки проезжает по тестовому участку. На новом треке длиной 300 м расположены искусственные препятствия и виражи, обеспечивающие всеобъемлющую проверку качества сборки интерьера и работы основных систем и агрегатов автомобиля: ходовой части, коробки передач, рулевого управления. Всего задействовано восемь разнообразных участков: имитация бордюров, "лежачий полицейский", покрытие "рыбья кость", два крутых виража, ассиметричная поверхность, брусчатка с крупным и мелким булыжником. Трек позволяет испытывать до 150 автомобилей в час и гарантирует неизменные характеристики дорожного полотна, препятствий, а также отсутствие повреждений кузова от погодных и дорожных условий.

Отметим, что финальная проверка автомобиля - это важная, но не единственная операция контроля качества. Современные стандарты качества предусматривают проверку на всех этапах производства: штамповка, литьё металла и пластика, сварка и окраска кузова окраска. Отдельно, и также в несколько этапов, тестируется двигатель и трансмиссия.

Через процедуру промежуточных и финальных испытаний, как и ранее, проходит 100% автомобилей, выпускаемых на АВТОВАЗе - это модели LADA, Renault и Datsun. Новая методика контроля качества полностью соответствует стандартам Альянса Renault-Nissan.

АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.

"AK&M" от 18.02.2020
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