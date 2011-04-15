Ингосстрах выплатил более 1.3 млн руб. электросетевой компании

Ингосстрах выплатил страховое возмещение электросетевой компании в Краснодарском крае в размере 1.3 млн руб. в связи с порчей и хищением имущества страхователя. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл в городе Сочи. Неустановленные лица разграбили и повредили трансформаторную подстанцию, в частности энергетические машины и другое технологическое оборудование различных типов и классов напряжения.



Имущество клиента застраховано в Ингосстрахе. Программа страхования покрывает риски утраты, уничтожения или повреждения застрахованного имущества в результате оказанного на него любого внезапного и непредвиденного воздействия. Условиями программы установлена ответственность "за все риски", с некоторыми исключениями из покрытия. Лимит ответственности по договору составляет 107.1 млрд руб. Период действия договора – с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.



Ингосстрах сотрудничает с клиентом по программам страхования имущества с 2018 года. За время совместной работы страховщиком было урегулировано порядка 30 убытков по рискам стихийных явлений и злоумышленных действий третьих лиц.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 18.02.2020