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18/02/2020
13:54

Срок принятия поправок к проекту об изменениях Конституции продлён до 2 марта

Срок принятия поправок к проекту об изменениях Конституции продлён до 2 марта 2020 года. Об этом заявил по итогам заседания совета Государственной Думы председатель ГД Вячеслав Володин, говорится в материалах ГД.

Он отметил, что работа профильного комитета будет продолжена и в региональную неделю.

"Принято решение до 2 марта продлить срок рассмотрения поправок в Конституцию", - сказал Вячеслав Володин. Он также отметил, что будет сделано все для того, чтобы профильный комитет мог проводить свои заседания полноценно.

"Это позволит ко 2 марта не только завершить принятие поправок, но и подойти подготовленными к тому, чтобы вынести законопроект на второе чтение", - подчеркнул председатель ГД.

Он также заявил, что второе чтение законопроекта может быть назначено на 10 марта.

"Уже 10-го не исключено, что мы сможем выйти на рассмотрение законопроекта во втором чтении, но этот вопрос будет отдельно обсуждаться на заседании Совета Государственной Думы после того, как поступит последняя поправка", - сказал В.Володин.

"AK&M" от 18.02.2020
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