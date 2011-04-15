Срок принятия поправок к проекту об изменениях Конституции продлён до 2 марта 2020 года. Об этом заявил по итогам заседания совета Государственной Думы председатель ГД Вячеслав Володин, говорится в материалах ГД.



Он отметил, что работа профильного комитета будет продолжена и в региональную неделю.



"Принято решение до 2 марта продлить срок рассмотрения поправок в Конституцию", - сказал Вячеслав Володин. Он также отметил, что будет сделано все для того, чтобы профильный комитет мог проводить свои заседания полноценно.



"Это позволит ко 2 марта не только завершить принятие поправок, но и подойти подготовленными к тому, чтобы вынести законопроект на второе чтение", - подчеркнул председатель ГД.



Он также заявил, что второе чтение законопроекта может быть назначено на 10 марта.



"Уже 10-го не исключено, что мы сможем выйти на рассмотрение законопроекта во втором чтении, но этот вопрос будет отдельно обсуждаться на заседании Совета Государственной Думы после того, как поступит последняя поправка", - сказал В.Володин.



"AK&M" от 18.02.2020