ГД приняла в третьем чтении проект о бесплатном горячем питании школьников

Государственная Дума во вторник, 18 февраля, приняла в третьем чтении инициативу, направленную на реализацию послания Президента РФ - об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием. Об этом говорится в материалах ГД.



Обеспечение будет осуществляться за счёт федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов. Регионы, в свою очередь, смогут получать из федерального бюджета субсидии на софинансирование организаций по обеспечению бесплатного горячего питания школьников начальных классов.



Также законом вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Кроме того, документ запрещает использовать при производстве продукции для детского питания сырьё, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.



"К 1 сентября 2023 года не должно остаться ни одной школы в нашей стране, где не было бы организовано бесплатное качественное, контролируемое обществом питание для школьников начальных классов", - сказал первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, цитируемый в сообщении.



"AK&M" от 18.02.2020