ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 19 февраля в размере 63.7698 руб. против 63.3085 руб. на 18 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



18.02.20 - 63.3085 руб.

15.02.20 - 63.4536 руб.

14.02.20 - 63.6016 руб.

13.02.20 - 63.0470 руб.

12.02.20 - 63.9490 руб.











































































































































































"AK&M" от 18.02.2020