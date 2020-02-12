ЦБ РФ установил официальный курс евро на 19 февраля в размере 69.0882 руб. против 68.6201 руб. на 18 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



18.02.20 - 68.6201 руб.

15.02.20 - 68.7710 руб.

14.02.20 - 69.1795 руб.

13.02.20 - 68.7843 руб.

12.02.20 - 69.7684 руб.





































































































































































































































































































































"AK&M" от 18.02.2020