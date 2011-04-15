Ростехнадзор выявил нарушения на шахте СУЭК-Кузбасс

Ростехнадзор выявил нарушения на шахте АО "СУЭК-Кузбасс". Об этом говорится в сообщении ведомства.



Так, инспекторами Ленинского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора 13 февраля в режиме постоянного государственного надзора проведена проверка состояния промышленной безопасности на шахте им. А.Д. Рубана.



При обследовании подготовительного забоя "монтажный ходок N 816" и действующей горной выработки "путевой штрек N 818", по которой осуществляется доставка грузов, были выявлены нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей - отложение угольной пыли взрывоопасной концентрации и нарушения крепления в горных выработках. Кроме того, электрооборудование, установленное в подготовительном забое эксплуатировалось с нарушенной взрывозащитой.



Инспекторами Сибирского управления Ростехнадзора оформлен протокол о временном запрете деятельности на проведение монтажного ходока N 816 и на доставку грузов по путевому штреку N 818. При наличии источника воспламенения выявленные нарушения могли создать аварийную ситуацию - взрыв угольной пыли и, как следствие, привести к гибели людей (8 человек непосредственно в забое, 350 человек в шахте).



Материалы дела переданы в суд для принятия решения о виновности юридического лица АО "СУЭК-Кузбасс" в создании условий, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.



"СУЭК-Кузбасс" - дочернее предприятие ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК). СУЭК-Кузбасс осуществляет ведение горных и других видов работ, связанных с эксплуатацией угольных месторождений, а также добычу и переработку угля в Кемеровской области.



"AK&M" от 18.02.2020