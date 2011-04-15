Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 февраля

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Банк России установил на 19 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.6046
1 Азербайджанский манат 37.5890
100 Армянских драмов 13.3270
1 Белорусский рубль 28.9310
1 Болгарский лев 35.3080
1 Бразильский реал 14.7342
100 Венгерских форинтов 20.5596
1000 Вон Республики Корея 53.5723
10 Гонконгских долларов 82.0877
10 Датских крон 92.4455
1 Доллар США 63.7698
1 Евро 69.0882
100 Индийских рупий 89.1854
100 Казахстанских тенге 16.9052
1 Канадский доллар 48.0991
100 Киргизских сомов 91.2598
10 Китайских юаней 91.0373
10 Молдавских леев 36.1302
1 Новый туркменский манат 18.2460
10 Норвежских крон 68.4791
1 Польский злотый 16.1741
1 Румынский лей 14.4478
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.2058
1 Сингапурский доллар 45.7886
10 Таджикских сомони 65.7590
1 Турецкая лира 10.5085
10000 Узбекских сумов 66.8657
10 Украинских гривен 26.1004
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.7987
10 Чешских крон 27.8046
10 Шведских крон 65.4949
1 Швейцарский франк 65.0579
10 Южноафриканских рэндов 42.3551
100 Японских иен 58.1337
"AK&M" от 18.02.2020