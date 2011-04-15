Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 февраля

Банк России установил на 19 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.6046

1 Азербайджанский манат 37.5890

100 Армянских драмов 13.3270

1 Белорусский рубль 28.9310

1 Болгарский лев 35.3080

1 Бразильский реал 14.7342

100 Венгерских форинтов 20.5596

1000 Вон Республики Корея 53.5723

10 Гонконгских долларов 82.0877

10 Датских крон 92.4455

1 Доллар США 63.7698

1 Евро 69.0882

100 Индийских рупий 89.1854

100 Казахстанских тенге 16.9052

1 Канадский доллар 48.0991

100 Киргизских сомов 91.2598

10 Китайских юаней 91.0373

10 Молдавских леев 36.1302

1 Новый туркменский манат 18.2460

10 Норвежских крон 68.4791

1 Польский злотый 16.1741

1 Румынский лей 14.4478

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.2058

1 Сингапурский доллар 45.7886

10 Таджикских сомони 65.7590

1 Турецкая лира 10.5085

10000 Узбекских сумов 66.8657

10 Украинских гривен 26.1004

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.7987

10 Чешских крон 27.8046

10 Шведских крон 65.4949

1 Швейцарский франк 65.0579

10 Южноафриканских рэндов 42.3551

100 Японских иен 58.1337

"AK&M" от 18.02.2020