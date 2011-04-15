Банк России на 19 февраля повысил курс евро к рублю почти на 47 копеек до 69.0882 руб., курс доллара США - более чем на 46 копеек до 63.7698 руб.

Банк России на 19 февраля повысил официальный курс евро к рублю почти на 47 копеек до 69.0882 руб. с 68.6201 руб., курс доллара США - более чем на 46 копеек до 63.7698 руб. с 63.3085 руб. 18 февраля.



Стоимость бивалютной корзины на 19 февраля увеличилась более чем на 47 копеек (+0.72%) до 66.1704 руб. с 65.6987 руб. 18 февраля.



"AK&M" от 18.02.2020