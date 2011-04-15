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18/02/2020
14:14

Норникель 26 февраля объявит финансовые результаты по МСФО за 2019 год

ПАО "ГМК "Норильский никель" 26 февраля 2020 года объявит финансовые результаты по МСФО за 2019 год. Об этом говорится в сообщении компании.

ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.

Чистая прибыль Норникеля по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 81% до $2.997 млрд с $1.653 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 8% до $6.292 млрд с $5.834 млрд, показатель EBITDA - на 21% до $3.719 млрд с $3.079 млрд.

"AK&M" от 18.02.2020
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